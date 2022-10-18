Свыше 20 государств мира выразили заинтересованность и обратились к Ирану с просьбой о поставках боевых дронов.

Об этом заявил помощник и главный военный советник верховного главнокомандующего Исламской Республики генерал-майор Яхья Сафави.

«Ныне мы достигли такого положения, когда 22 страны обратились к нам с просьбой о продаже им боевых беспилотников», — цитирует агентство ISNA слова Сафави о достижениях ИРИ в различных областях науки и техники после победы Исламской Революции в 1979 году и о внедрении новейших достижений в ВС страны.

Он также подчеркнул важность решения задачи разработки и создания интегрированной и защищенной системы управления боевыми действиями.