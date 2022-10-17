В этот исторический момент важно, какую реакцию демонстрирует Россия. Важнее то, что делается и что будет сделано, чем заявления. Об этом во время обсуждения 17 октября заявил политтехнолог Виген Акопян.

По его словам, Пашинян давно пытается манипуляциями и шантажом добиться максимума от России с точки зрения личной безопасности и с точки зрения политических гарантий.

«Сейчас мы видим примерно то же самое, когда на столе находится тезис о выходе из ОДКБ. Понятно, что эти разговоры лишь для проформы, для увеличения переговорного ресурса с учетом геополитической ситуации. Россия на этот шантаж отреагировала на дипломатическом уровне, заявив о готовности отправить своих наблюдателей в противовес европейским наблюдателям. Москва пока пытается продемонстрировать мягкую реакцию на баловство властей Армении. Те не менее в ближайшем будущем со стороны России могут последовать более жесткие заявления, что сбалансировать внешнеполитический вектор Армении», – подчеркнул эксперт, которого цитирует news.am.

Он считает, что пассивное поведение России, которое не нравится армянам, обусловлено тем, что «кинули» в первую очередь власти Армении.