В Министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.
Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во время еженедельной пресс-конференции, пишет Reuters.
«Опубликованная новость о том, что Иран предоставил России беспилотники, имеет политические амбиции и распространяется западными источниками. Мы не предоставляли оружие ни одной стороне воюющих стран», — сказал Канаани.
Иран всегда бы лживым, двуличным, как и Россия, они любят зарабатывать деньги на крови, детей, женщин, стариков, будь вы проклятый.