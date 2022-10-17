В Министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во время еженедельной пресс-конференции, пишет Reuters.

«Опубликованная новость о том, что Иран предоставил России беспилотники, имеет политические амбиции и распространяется западными источниками. Мы не предоставляли оружие ни одной стороне воюющих стран», — сказал Канаани.