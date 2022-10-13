В Екатеринбурге Уральский государственный театр эстрады убрал из афиши анонс концерта «Алла Tribute», в котором должны были исполняться известные песни Аллы Пугачевой, пишет РБК.

Вместо трибьюта Пугачевой будет показана концертная программа «Песни любви». В пресс-службе театра сказали изданию, что замена произошла «по техническим причинам».

«Алла Tribute» в театре называли «признанием в любви Примадонне» и проектом, созданным «с необыкновенным азартом и небывалым вдохновением». «Безусловно, для всех она разная. И в то же время для всех она — своя — Алла. Воплощение нашей Родины, которая поет! Алла Пугачева — олицетворение лучших качеств России — таланта, душевности, искренности, — так описывали шоу создатели проекта.