Служба нацбезопасности Армении задержала мужчину, который предлагал за деньги «вернуть» пропавшего без вести военнослужащего, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники СНБ Армении вместе с представителями Антикоррупционного комитата выяснили, что житель Гюмри Б. П., узнав о том, что родственник Х. Г. пропал без вести в 13 сентября, представился им сотрудником Службы нацбезопасности и предложил помощь.

Он потребовал от родственников пропавшего без вести 5 млн драмов ($12 тыс) якобы для дачи взятки высокопоставленному сотруднику СНБ в звании генерала и организации освобождения пропавшего без вести из плена.

11 октября 2022 года под контролем сотрудников СНБ Х. Б. передал Б. П. часть суммы – 1,2 млн драмов. Сразу после этого злоумышленник был задержан сотрудниками СНБ.

Б. П. задержан, следствие продолжается.