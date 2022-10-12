КГБ Беларуси известно, что на Западе рассматривают возможность применения тактического ядерного оружия в отношении республики и России. Об этом заявил во вторник председатель ведомства Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь — 1».

«Согласно нашим данным, которые мы добываем из военно-политических кругов Запада, они считают, что ни в коем случае не должны проиграть (в Украине). Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников», — сказал Тертель.