Мобилизованные москвичи показали текущую ситуацию со снабжением.
Их отправили служить в Таманскую дивизию никак официально не оформив.
Медкомиссии не было, еду они покупают сами. Они собираются бастовать.
Мобилизованные москвичи показали текущую ситуацию со снабжением.
Их отправили служить в Таманскую дивизию никак официально не оформив.
Медкомиссии не было, еду они покупают сами. Они собираются бастовать.
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