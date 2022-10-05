Президент России Владимир Путин поручил передать Запорожскую атомную электростанцию и все примыкающие к ней объекты в федеральную собственность России. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Он начал действовать с 5 октября.

Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности, — говорится в документе.

