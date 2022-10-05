Российский пропагандист Владимир Соловьев пожаловался на отсутствие хорошего настроения на фоне новостей с фронта.

«У меня нет никакого хорошего настроения. Когда смотришь видео из Харьковской области, а это рядом с нашей Луганской областью – и чего дальше? Нам что, от этого легче? Еще не так давно мы стояли под Киевым, еще не так давно мы говорили, ну вот пора брать Николаев, до Николаева совсем близко. А сейчас мы выравниваем линию фронта» — сказал журналист в эфире «Соловьев LIVE».