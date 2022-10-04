Влиятельный американский экономист, спецпредставитель Генерального секретаря ООН, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Bloomberg заявил, что, по его мнению, за взрывами на трубопроводах Nord Stream в Балтийском море стоят США и Польша.

«На радарах были замечены американские военные вертолеты, которые кружили над тем местом. Во-вторых, в начале года американцы грозились, что так или иначе прихлопнут «Северный поток». К тому же, Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции, что это «феноменальная возможность…». Довольно странно прозвучало, если ты так беспокоишься о диверсии на ключевом объекте международной инфраструктуры», — считает эксперт.