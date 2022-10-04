Все празднования Нового года с освоением грандиозных бюджетов (и их последующим распилом) должны быть отменены, а деньги с регионов и городов зачислены в Национальный фонд поддержки Российской армии, который необходимо создать.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«В Москве и других российских городах до завершения боевых действий в Украине (на условиях нашей победы) все перекладывания плитки и бордюров должны быть остановлены — с перечислением соответствующих средств в Национальный фонд поддержки Российской армии.

Аккумулированные средства направить на закупку достойной экипировки для наших войск, ведущих боевые действия против ВСУ», — добавил он.