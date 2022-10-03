Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров намерен подать заявки в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России из-за количества санкций, введённых против него.

«В свете последних санкций решил посчитать, а сколько их против меня выдвинули-то? Я ведь давно перестал вести им счёт. Но вдруг я мировой рекордсмен по санкциям и должен быть на обложке Книги рекордов Гиннесса? Посчитал. Начиная с 2011 года, против меня введено как минимум 70 ограничений, в том числе и против членов моей семьи, моих близких соратников (которых внесли только из-за связи со мной), моего имущества, моих лошадей и дохода от их выигрыша (да, звучит смешно, но это были первые санкции), РОФ имени Ахмата-Хаджи Кадырова и организаций, которые с ним контактируют, и даже против инстаграм-аккаунтов», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, таким количеством не могут «похвастаться нелюбимые Западом» Лукашенко и Башар Асад.

«Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают. В общей сложности против меня ввели 15 прямых ограничений, против членов моей семьи — 10, против моих соратников и единомышленников — 28, против организаций — 9, против лошадей — 4 и против инстаграм-аккаунтов — 4. И это все только те санкции, о которых я знаю. Уверен, что их наберется еще больше. Иностранцы пытаются лишить меня всего уже более 11 лет, только, как видите, ничего не получается. Но не пропадать же такому громадному труду Запада. Сначала я подам заявку в Книгу рекордов России. Она все-таки для меня ближе и роднее. А потом, чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения, подам и в Книгу рекордов Гиннесса. Кстати, может фильм про ужасного Рамзана Кадырова снять захотят в Голливуде? Готов сыграть главную роль», — добавил он.