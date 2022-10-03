Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его сыновья, которым 14, 15 и 16 лет, отправятся «на передовую» и «будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения».

По словам Кадырова, его сыновья Ахмат, Эли и Адам «чуть ли не с малых лет» начали проходить военную подготовку — учились обращению с оружием, применению его на любых дистанциях и теоретическим основам.

«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал Кадыров.