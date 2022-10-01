Принимающий участие в боевых действиях в Украине в качестве добровольца депутат Госдумы РФ Виталий Милонов рассказал о службе в зоне «спецоперации». Об этом он сообщил KP.ru.

По словам Милонова, каждый день от него требуют уничтожить минимум одну цель — будь то боевая машина пехоты или же укрепление отряда украинских военных.

Как рассказал депутат, однажды при помощи сослуживцев ему удалось уничтожить ракетную систему залпового огня «Град» Вооруженных сил Украины.

Он также пояснил, что сами военные не видят, поразили ли они цель или нет, и только получают отчет об этом.

После этого, как отмечает Милонов, военнослужащие быстро маскируются и уходят в укрепление, потому что за этим начинается ответный огонь.