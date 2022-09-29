Глава Дагестана Сергей Меликов отчитал подчиненных на заседании Совета безопасности республики, сообщают Mash и Shot, опубликовавшие видео с его выступлением.

Глава региона раскритиковал чиновников после того, как по Дербенту стали ездить автомобили спасателей, которые через громкоговорители призывали «всех граждан мужского пола срочно явиться в военный комиссариат» с паспортом и военным билетом. В администрации Дербента говорили, что оповещение организовали «по просьбе военкомата через машины управления ГО и ЧС».

На видеозаписях с Совбеза Дагестана, которые распространили телеграм-каналы, Меликов бросает на стол телефон, стучит рукой и матерится. Вот что он сказал:

Как может военком Дербента с подобным текстом отправлять людей? «Всем гражданам мужского пола города Дербента»… Вы мне скажите, что это, *****, за идиоты! «Всем гражданам мужского пола срочно прибыть в военный комиссариат, при себе иметь военный билет». Вы что, дебилы, ***, а? Кто их уполномочил ездить по городу? Это не что иное, как распространение фейковой информации.

В своем телеграм-канале Сергей Меликов попросил у жителей Дербента прощения и пообещал, что виновных накажут. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте», — написал Меликов. Он назвал «выходкой» и «несусветной глупостью» решение приглашать в военкоматы с помощью громкоговорителей.