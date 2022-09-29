Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать — на всех уровнях, везде. Вообще — в нашей стране. В банках, министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях. Надо прекращать врать.

Об этом заявила российская пропагандистка, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

«Вранье — оно, может быть, кого-то может и отмазать, кому-то продлить срок службы, как гаджету какому-нибудь, но вранье всегда ведет к неправильным решениям, а неправильные решения всегда ведут к потерям, и часто — к необратимым потерям. Чтобы потом локти не кусать себе же — нужно прекращать врать», — добавила она.

