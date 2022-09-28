В Индии женщина попала в больницу с сильными болями в животе и узнала от врачей, что стало причиной дискомфорта. Как выяснилось, несколько лет назад муж индианки тайно продал её почку. Об инциденте сообщает World of Buzz.

По информации издания, в ходе обследования 31-летней Ранджиты Кунду медики увидели, что у неё отсутствует почка. Отдельно врачей удивила реакция самой пациентки — она услышала об этом явно в первый раз в жизни. Оказалось, почку женщины тайно продал её супруг, а произошло это ещё четыре года назад.

В 2018 году женщина удаляла камни в почках и легла в больницу, которую посоветовал её супруг. Процедура проходила под общим наркозом, и в это время муж Кунду согласился продать почку жены другому пациенту, лежавшему в той же клинике. После наркоза женщина очнулась, а о потере органа ей никто уже не сообщил.

Деньги за почку жены мужчина разделил с сестрой. Восемь месяцев назад он с Кунду ещё и развёлся. Теперь оскорблённая женщина решила написать заявление в полицию.