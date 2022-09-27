Москвич Артём С. вынужден был на своих двоих преодолеть 30 километров, чтобы пересечь границу с Казахстаном в районе посёлка Акбулак в Оренбургской области, пишет «Газета.ru». На это он потратил восемь часов. Мужчина пересёк границу 25 сентября и сейчас находится в Актобе.

«Я прилетел на самолёте в Оренбург, оттуда взял машину. Таксист меня высадил в тридцати километрах от границы. Дальше проехать невозможно даже по встречке — фуры закрывают дорогу. Я шёл пешком восемь часов, очень устал, ноги гудят. Но саму границу пересёк всего за два часа», — рассказал Артём.

Он также сообщил, что на границе с Казахстаном в Оренбургской области много народу. Пограничный контроль проходит на улице около маленькой будки. Ещё один пограничник сторожит очередь. Людей пропускают по 10–15 человек. Самая распространённая указываемая причина прибытия — туризм. Те, кто пересекает границу, сразу находят трансфер до места назначения. При этом таксисты работают в связке с администраторами гостиниц, которые под завязку забиты российскими туристами.