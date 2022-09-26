Памятник народному артисту Тофигу Гулиеву доставлен на место, где запланировано его открытие.
Все работы по возведению памятника завершены, пишет АПА. Автор монумента — Турал Рзагулиев.
Памятник народному артисту Тофигу Гулиеву доставлен на место, где запланировано его открытие.
Все работы по возведению памятника завершены, пишет АПА. Автор монумента — Турал Рзагулиев.
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