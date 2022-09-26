Российский рэпер Тимати вернулся в страну и сделал смелое заявление. Рэпер заявил, что он не собирается мигрировать из РФ. Также певец сообщил, что готов исполнить мечту всех тех, кто желает увидеть его в окопах.

На днях рэп-исполнитель столкнулся с волной хейта. Тимати опубликовал снимки из Узбекистана, куда отправился, чтобы увидеться с друзьями и посмотреть на местные достопримечательности. Между тем многие упрекнули артиста в том, что он хочет избежать мобилизации, подвергли критике и насмешкам.

26 сентября Тимати заявил, что не планирует переезжать в другую страну. Также музыкант высказал желание отправится в военкомат, если повестка придет.

«Я дома в Москве. Никуда не мигрировал и не собираюсь, место мое здесь. Повестку не получал, но это не значит, что ее совсем не будет. У меня паники нет. Разговоры о «закрытии неба» и «военном положении» не ввели в состояние ступора. Я принял эту ситуацию давно и живу с ней. Пока время еще есть, буду развивать проекты внутри страны и поднимать ее ВВП. Буду работать. Что касается мобилизации, получаю много комментариев, что многие мечтают увидеть меня в окопах, раз я патриот, должен показать пример. Я согласен с этими комментариями, что долг придется отдать родине всем рано или поздно. Еще раз говорю: если нужна моя учетная специальность, я готов», — заявил он в соцсетях.