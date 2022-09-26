Бизнесмен из Санкт-Петербурга, которого СМИ называют «поваром Путина», Евгений Пригожин, признался, что в 2014 году создал частую военную компанию (ЧВК) «Вагнер», сообщает РИА «Новости».

«Я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер», – приводит слова Пригожина его пресс-служба.

По его словам именно благодаря деятельности ЧВК «Вагнер» коренным образом изменилась судьба «ДНР» и «ЛНР».

Ранее Пригожин говорил, что его сын участвует в «специальной военной операции» на территории Украины.