В России обсуждается возможность введения военного положения. В Кремле пойдут на такой шаг, если украинские войска продолжат атаковать российскую армию на временно захваченных территориях. Об этом сообщает издание «Верстка».

Так, военное положение в РФ могут ввести, если Украина будет атаковать российские войска на так называемых «присоединенных территориях», то есть тех территориях, на которых Россия проводит псевдореферендумы о «присоединении к РФ» и фабрикует результаты «голосования».

Два источника издания назвали план ввести военное положение «нежелательным, но возможным».

Также сообщается, что в РФ могут объявить о запрете на выезд из страны подлежащих призыву мужчин. На днях этот план обсудят президент РФ Владимир Путин и представители парламента и правительства. Тогда и будет окончательно сформулировано решение.

Запрет могут ввести до конца сентября, так как власти оценивают поток уезжающих из страны мужчин как «вызывающий тревогу».