Голливудский актер Сильвестр Сталлоне и его супруга, модель Дженнифер Флавин, после громких заявлений о разводе нашли понимание и, судя по всему, не планируют разводиться. Об этом пишет издание Page Six, ссылаясь на представителя звездной пары.

Известно, что встреча и спокойный разговор помогли разрешить все недопонимания.

«Они решили снова встретиться дома, где поговорили и смогли уладить свои разногласия. Они оба очень счастливы», — цитирует издание слова представителя супругов.