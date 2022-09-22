Поддерживать «демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа» пообещал президент США Джо Байден 22 сентября в поздравительном послании премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Байден заявил о необходимости удвоить дипломатию, «чтобы Армения могла рассчитывать на процветающее и мирное будущее, которое включает нормализацию отношений с соседями».

Байден выразил соболезнования в связи с погибшими в недавних столкновениях с Азербайджаном и заявил о приверженности мирному разрешению конфликта и содействию США в этом.

«Наш возобновленный в этом году стратегический диалог между США и Арменией подтвердил нашу общую приверженность укреплению связей в рамках двусторонних отношений и подчеркнул поддержку США демократического пути Армении. Соединенные Штаты поддерживают Армению, поскольку вы продолжаете работать над борьбой с коррупцией, развитием подотчетных институтов, укреплением верховенства закона и продвижением уважения к правам человека», — заявил Байден.