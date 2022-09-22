Иран не допустит каких-либо изменений границ в регионе. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, выступая на параде, приуроченном к «Неделе священной обороны». Его слова приводит Mehr.

Тегеран выступает против любой войны и не будет молчать перед еë лицом, отменил Багери.

«Вооружëнные силы Ирана, уважая принципы добрососедства и международные нормы, заявляют, что не допустит какой-либо нестабильности и изменений границ. Мы советуем Армении и Азербайджану решить свои проблемы мирным путëм», — добавил он.