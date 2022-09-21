На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты, следует из данных авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов.

По данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить не раньше 25 сентября. На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 24 сентября.

Похожая ситуация с прямыми рейсами из Москвы в Ереван. На сайте «Аэрофлота» на 23 сентября остались билеты только в бизнес-класс, а 24-го еще можно улететь «экономом».

Билет на прямой рейс в Баку у «Аэрофлота» можно купить также не раньше чем на 23 сентября, у «Азербайджанских авиалиний» есть билеты на 22 сентября, следует из информации на сайте авиакомпании. В Ташкент также можно купить билет начиная с 23 сентября.

Напомним, утром 21 сентября президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России.