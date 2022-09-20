Певицу Аллу Пугачеву проверяют на «дискредитацию» российской армии из-за поста, где она просит признать себя иноагентом, пишет издание «Осторожно, Новости».

По данным СМИ, в органы обратилась жительница Подмосковья, которая «увидела» пост о Пугачевой в телеграме. Женщина решила, что певица может и не соответствует критерию «иноагента», но «оскорбляет» российскую армию. Поэтому она просит проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей «иностранную поддержку», а также на публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Делом занимаются сотрудники подмосковной полиции, пишет издание.