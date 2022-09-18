Минуло 137 лет со дня рождения выдающегося композитора Узеира Гаджибейли.

Композитор, ученый, писатель, публицист, общественный деятель, создатель первой оперы на Востоке Узеир Гаджибейли родился 18 сентября 1885 года. Он получил образование в Горийской учительской семинарии (Грузия), далее — на музыкальных курсах при Московском филармоническом обществе и в Санкт-Петербургской государственной консерватории (1914).

Первая опера Уз.Гаджибейли «Лейли и Меджнун» (1908) открыла новую страницу в истории азербайджанской музыки. Это произведение положило начало жанру мугамной оперы, сочетающей нотную запись музыки с сольной вокальной импровизацией. Композитор написал ещё пять опер: «Шейх Санан» (1909), «Рустам и Сохраб» (1910), «Асли и Керем» (1912), «Шах Аббас и Хуршид бану» (1912) и «Харун и Лейла» (1915).

Стоит особо отметить всеми любимые музыкальные комедии Уз.Гаджибейли: «Муж и жена» (1909), «Не та, так эта» (1910) и получившая широкую популярность оперетта «Аршин мал алан»(1913), по одноименному сюжету которого было снято два фильма. Выдающийся композитор создал первые азербайджанские массовые песни, камерные инструментальные произведения, 2 фантазии для оркестра народных инструментов, кантаты.

Вершиной творчества Уз.Гаджибейли является опера «Кёроглу» (1937), которая была удостоена Государственной премии СССР. В годы Второй мировой войны гениальный композитор создал патриотические произведения: кантату «Родина и фронт», а также романсы «Сенсиз» («Без тебя») и «Севгили джанан» («Возлюбленная») на стихи Низами.

Великий композитор скончался 23 ноября 1948 года. Он похоронен на Аллее почетного захоронения.

18 сентября в Азербайджане отмечается День национальной музыки. Однако в этом году все мероприятия отменены в связи с множеством погибших военных в результате провокации Армении, устроенной на границе с Азербайджаном.