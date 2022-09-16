В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в сотрудничестве с партнерами Украина способна вернуть свободу и безопасность людям на всей территории Украины.

«Мы должны вернуть свободу и безопасность людям на всей территории Украины, куда Россия принесла террор и где она уничтожает нормальную жизнь. И мы можем это сделать. Можем вместе с нашими партнерами — со всеми, кто помогает Украине», — заявляет президент.

Зеленский отметил, что выбрать для себя Украину означает сделать выбор в пользу свободы.

«Несколько дней назад обратился к участникам состоявшегося в Нью-Йорке глобального форума SALT. Мероприятие охватывает сферы финансов, технологий и геополитики. Призвал тех, кто еще не выбрал для себя Украину сделать этот выбор. Это выбор в пользу свободы. Это выбор в пользу победителя. Это выбор в пользу возможностей развития компаний и фондов», — подчеркнул Зеленский.