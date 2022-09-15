Вашингтон пока что не намерен передавать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, которые имеют дальность полета до 300 км, сообщил в четверг CNN со ссылкой на неназванных представителей властей США.

«Представители властей заявили CNN, что по крайней мере в данный момент США не склоняются к варианту передавать дальнобойные ATACMS украинским войскам, о поставках которых Украина просила месяцами», — передает телеканал.

Также источники сказали CNN, что вряд ли американская администрация существенным образом изменит свой подход к оказанию Украины военной помощи.

Телеканал поясняет, что по мнению Белого дома, поставки Украине систем типа ATACMS может привести к эскалации ситуации, поскольку Украина может использовать их непосредственно против РФ. При этом максимальная дальность действия систем вооружений, которые Украина пока что получила от США, составляет примерно 78 км.