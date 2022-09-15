В «Телеграме» появилось видео, снятое в одной из российских колоний, на котором человек, очень похожий на Евгения Пригожина и называющий себя представителем ЧВК «Вагнер», призывает заключенных записаться в ЧВК и воевать в Украине.

«Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похожая», – говорит «представитель ЧВК».

Зеки спросили у него, что будет с ними, если война закончится раньше, чем истекут их полгода «службы». Пригожин ответил, что война растянется на несколько лет, и они могут не переживать.

«Говорил, что то, что было в Сталинграде, — цветочки, в Украине все намного серьезнее, и называл происходящее третьей мировой. Говорил, что не боится ядерной войны, потому что „ну взорвется АЭС [видимо, Запорожская] и взорвется, тогда у русских будет по два х*я, а у украинцев по две жопы„», — цитирует Пригожина родственник одного из заключенных ИК-2.

Позже его пресс-служба подтвердила, что именно он вербует зэков идти умирать в окопы на разошедшемся видео. «Человек, чудовищно похожий на Евгения Викторовича», «очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи», — заявили там.