Российские военные в Украине «нигде и никуда» не отступают, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», — написал он в своем телеграм-канале.

Российские генералы «прекрасно комбинируют» различные тактики: «растягивают его [противника] силы, оттягивают, зажимают в котел, вынуждают выйти в поле или заманивают в ловушку», перечислил он.

Глава Чечни призвал перестать «махать шашкой на диване», он считает, что лучше найти слова для поддержки российских военных и помолиться за них. Кроме того, каждый может внести свою лепту в общее дело: записаться добровольцем, помочь в восстановлении или «хотя бы подбодрить», убежден он.

«Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение», — написал он.