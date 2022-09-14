Американская дипломатия продолжает «пробивать дно». На сей раз — во всех смыслах на высоком уровне. Как уже сообщал Minval.Az, госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне обострения ситуации на границе Азербайджана и Армении провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, о чем сообщила пресс-служба главы Азербайджанской Республики. Состоялись и телефонные переговоры Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Теперь же свое сообщение распространил и Госдепартамент США. Как заявил на брифинге для журналистов Нед Прайс, руководитель пресс-службы Госдепа, «госсекретарь Энтони Дж. Блинкен в ходе ночного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил глубокую озабоченность в связи с военными действиями вдоль армяно-азербайджанской границы, включая обстрелы Армении. Госсекретарь Блинкен призвал президента Алиева прекратить боевые действия и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут настаивать на немедленном прекращении боевых действий и мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном». Что же до разговора с Пашиняном, то, по словам Прайса, «госсекретарь Энтони Дж. Блинкен в ходе ночного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил нашу глубокую озабоченность в связи с военными действиями вдоль армяно-азербайджанской границы, включая сообщения об обстрелах в Армении. Госсекретарь подчеркнул необходимость разведения вооруженных сил и заверил премьер-министра Пашиняна, что Соединенные Штаты будут настаивать на немедленном прекращении боевых действий и мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном».

А теперь напомним: Армения в течение месяца (!) регулярно и систематически обстреливает позиции азербайджанской армии в Лачинском, Кельбаджарском, Зангеланском районах. Интенсивность этих обстрелов растет. Ереван стягивает к границе с Азербайджаном войска и наступательное оружие. В ночь на 13 сентября армянские диверсанты пытаются заминировать пути сообщения азербайджанских войск на азербайджанской территории. Азербайджан эти попытки пресекает. В ответ Армения начинает обстрел азербайджанских позиций. В результате — ущерб азербайджанской военной инфраструктуре, погибшие и раненые среди военнослужащих. Именно эти действия Армении заставили Азербайджан дать на эти провокации жёсткий ответ. Вина и ответственность Еревана за нынешнее обострение очевидна и несомненна.

Но Энтони Блинкен говорит исключительно об «обстрелах Армении». Об обстрелах Азербайджана не сказано ни слова — ни в разговоре с Пашиняном, ни в беседе с Алиевым. Более того, прекратить боевые действия Блинкен тоже призывает Баку, но никак не Ереван.

И что это значит? В Вашингтоне полагают, что стрелять по территории Азербайджана — это, как говорят в молодёжной среде, «нормуль», а вот отвечать по огневым точкам в Армении — ни-ни? Армения имеет право устраивать вооружённые провокации, а Азербайджан отвечать на них — ни в коем случае? Мы не в первый раз сталкиваемся с двойными стандартами в политике США, но чтобы настолько? Или все проще? И госсекретарь США просто глубоко не в курсе, что произошло на границе? Ему не доложили? Но если так, если даже господин Блинкен умудрился так, пардон, сесть в лужу в разговоре, то хотя бы можно было отредактировать заявление Госдепартамента и убрать из него столь бесстыдные «двойные стандарты». И что же — в команде Блинкена не додумались даже до этого?

Вот уж вправду, за державу обидно.

Отдел политики Minval.az