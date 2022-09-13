13 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром Национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Как сообщили в Минобороны, генерал-полковник З.Гасанов проинформировал коллегу о боевом столкновении, произошедшем в результате широкомасштабной провокации армянской стороны на азербайджано-армянской государственной границе в Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, и заявил, что эти шаги противоположной стороны были решительно пресечены.

Х.Акар в свою очередь выразил соболезнования в связи с гибелью наших военнослужащих в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении, и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он особо отметил, что Турция, как это было всегда, и сегодня находится рядом с Азербайджаном.

В ходе телефонных переговоров министры обороны обеих братских стран провели широкий обмен мнениями по сложившейся ситуации.