Глава RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» предложили наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

«В Украине нет гражданской инфраструктуры? ЛЭП, АЭС еще есть, узлы — много всякой разной инфраструктуры, которая может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства. Очень быстро, легко и надолго, и ему будет уже не до этого. И меня спрашивают, и не только меня — всех ребят спрашивают — а мы почему этого не делаем? Нет ответа. Наверное, сейчас настало время или делать это, или объяснить — почему нет», — отметила Симоньян.

«Я давно к этому призываю и могу сказать так: американская стратегия ведения войны подразумевает уничтожение инфраструктуры, в том числе и гражданской. Это часть натовской стратегии. Почему мы не хотим этого делать — по-моему, пора уже «жестить», — ответил Соловьев.

