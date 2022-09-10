Министерство обороны России отключило комментарии под своими сообщениями во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

По его данным, комментарии отключили после того, как пользователи стали публиковать критические сообщения из-за перехода города Балаклея в Харьковской области под контроль украинских войск.

Сперва такие комментарии удаляли, а затем администраторы страниц Минобороны во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» закрыли возможность обсуждения.

