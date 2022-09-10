Рубен Карленович Варданян снова добрался до Ханкенди. По сведениям из армянских источников, сей персонаж встретился с «президентом Нагорного Карабаха» Араиком Арутюняном. По данным «пресс-службы» главаря сепаратистов, обсуждались перспективы сотрудничества. Кроме того, Араик Арутюнян приветствовал решение Варданяна переехать в «Арцах» (здесь и далее кавычки наши) и принять непосредственное участие в обеспечении его безопасности и развития, выразив надежду, что это послужит примером для многих армян всего мира.

Оставим в стороне ироничные шпильки, каковы шансы, что армяне диаспоры стройными рядами вслед за Рубеном Варданяном устремятся в «огрызок», приобретут здесь дома и квартиры, вложат инвестиции, и даже не зададут вопросов, а что будет со всем этим «огрызком»…ну хотя бы после 2025 года. Тем более не станем напоминать, какие надежды вот уже 30 лет возлагаются и в Ереване, и в Ханкенди на ‘диаспору» и что от них остаётся при столкновении с реальностью. Да и, как известно, языком молоть — не мешки ворочать. Просто… какова в этой комбинации роль Араика Арутюняна? Он настолько наивен, что принял весь моноспектакль Варданяна за чистую монету? Вряд ли. Варданян обговаривал с ним деликатные аспекты «прокачки» денег? Тоже не верится. Да, такого рода «недогосударства», лежащие вне правового поля, по традиции используются для разного рода криминального бизнеса, но все же отмыть через Карабах миллиардные суммы — такое трудно осуществить на практике.

А теперь внимательно. Вряд ли имеет смысл напоминать, что вся эпопея с отказом от российского гражданства затеяна Рубеном Карленовичем с понятной целью — увернуться от западных санкций и вывести из-под рестрикивных мер денежки. Так что публичные трепыхания на ханкендинской сцене, во-первых, необходимы Варданяну для прикрытия. Во-вторых, если Рубен Карленович решил использовать для «спасения денег» каналы армянской диаспоры, то и потенциальным партнерам из числа армянских лоббистов надо бы предъявить что-то посерьёзнее, чем имя, фамилия и форма носа. И видеообращений, интервью и пресс-конференций тоже недостаточно. Другое дело— конкретные проекты «в поле». То бишь в «огрызке». Говорить о сколько-нибудь значимых инвестициях здесь не приходится, но зато простор для «гуманитарной помощи» широчайший. Суммы далеко не миллиардные, шум в прессе гарантирован, слезы умиления в диаспоре тоже.

И тем более здесь понятен интерес Арутюняна. Технология «распила бабла» под прикрытием благотворительных проектов отработаны в Ханкенди до мелочей. Суммы, конечно, далеко не миллиардные. Но ханкендинская верхушка, напомним, в результате Отечественной войны лишилась множества источников дохода на ранее оккупированных азербайджанских территориях. Так что особо выбирать не приходится.

Другой вопрос, что активность Варданяна по выводу денег из России наверняка вызовет гнев Кремля. Араик Арутюнян может, конечно, пребывать в полной уверенности, что его эти проблемы не касаются, и вообще он не в курсе истинных планов Варданяна. Но поверят ли ему, когда дело дойдёт до «карательных мер» — вопрос по меньшей мере открытый. Так что появление Варданяна в Ханкенди — это на самом деле «билет без выигрыша». И для Арутюняна, и для самого Варданяна.

Нурани