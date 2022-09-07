Владимир Путин и Никол Пашинян провели беседу в рамках работы Восточного экономического форума.
Как сообщает Minval, обращаясь к Николу Пашиняну, Владимир Путин в очередной раз назвал его не Воваевичем, а Владимировичем.
Владимир Путин и Никол Пашинян провели беседу в рамках работы Восточного экономического форума.
Как сообщает Minval, обращаясь к Николу Пашиняну, Владимир Путин в очередной раз назвал его не Воваевичем, а Владимировичем.
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