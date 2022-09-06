Россия покупает северокорейскую артиллерию, пишет со ссылкой на разведку США The New York Times.

«Закупка Москвой миллионов снарядов и ракет у Северной Кореи является признаком, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и вынудили Москву обратиться за военными поставками к государствам-изгоям», — говорится в материале.

США не предоставили подробности разведданных, сроках или размере партии, а продажу проверить пока возможности нет.

Помимо ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, Россия, как ожидается, попытается закупить дополнительное северокорейское оборудование в будущем, заявил официальный представитель США.

«Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать в Северной Корее», — заявил возглавляющий российскую группу в американском Институте изучения войны Мейсон Кларк.