А шут оказался таковым, но по воле короля. Шутам во все времена предоставлялась особенная роль. Скажем современным языком, обличитель недостатков своего повелителя избегал суровой кары лишь за то, что его кривляния, обнажавшие истинную суть короля, расходились с решением повелителя. Шут был своего рода зеркалом, глядя в которое, король мог увидеть свои недостатки.

Да, вне всякого сомнения, в средние века служба дурака, который шутливо давал понять королю, на какую стезю нужно ступить, а какой ловушки остерегаться, была немаловажна. Роль шута как раз и заключалась в том, чтобы предостеречь правителя от необдуманных шагов.

Но времена изменились. Сегодня в российском политическом истеблишменте шуты уж вовсе не скоморохи, которые готовы рубить правду-матку, а те, для которых «золотой телец» превыше всего. И армянский «золотой телец» в этом вопросе имеет приоритет.

Я не раскрою «секрет Полишинеля», если скажу, что отдельные российские политики не очень дружелюбно относятся к азербайджанскому народу. В то же время они не скрывают симпатию и любовь в контексте армяно-азербайджанского конфликта к представителям «многострадального» народа.

Создается парадоксальная картина: с одной стороны, российский самодержец говорит о территориальной целостности Азербайджана, где Карабахский регион является его неотъемлемой частью. А с другой соратник по партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ Константин Затулин говорит иначе.

Мы бы могли это списать на плюрализм мнений в вышеупомянутой правящей партии, если бы не одно большое «НО». Нынешняя «Единая Россия» — плагиат КПСС в обманчиво либеральной обертке. А, следовательно, плюрализм мнений возможен лишь с согласия того, кто эти правила установил.

На днях Затулин поздравил армянских сепаратистов бывшего Нагорного Карабаха с 31-ой годовщиной объявления «независимости».

«Поздравляю вас с Днем Республики. Хочу уверить вас в том, что все неравнодушные люди в России болеют душой за мир и благополучие в Нагорном Карабахе. Пройдя через многие войны плечом к плечу с уроженцами Нагорного Карабаха, участвуя сегодня в специальной военной операции в Украине, мы остро чувствуем потребность в мире, основанном на справедливости. Люди, взявшие в прошлые годы в руки оружие, чтобы защитить свою честь и достоинство, имеют полное право на самоопределение. Молю Бога, чтобы все это понимали и относились к людям Нагорного Карабаха с уважением. Желаю вам и республике мира, счастья и процветания», — написал он.

Естественно, вслед за этим азербайджанские СМИ обрушились со справедливой критикой в адрес Затулина. Однако Затулин, следуя поговорке, «что в лоб, что по лбу», продолжает твердить мантру, согласно которой он и действует.

Так, Константин Затулин в интервью сайту «Русарминфо» призвал азербайджанскую сторону отказаться от тех методов агрессивной пропаганды, которые сейчас практикуются в отношении людей, которые высказывают точку зрения по карабахскому вопросу, не совпадающую с позицией Азербайджана.

Да будет известно Затулину, что все точки зрения пособников сепаратистов, не совпадающих с позицией Азербайджана, входят в разрез с международными нормами права. Я понимаю, что международные нормы права на фоне обширных санкции в отношении РФ особой роли не играют, но, думается, что слова Владимира Путина для Затулина будут почище «воли Божьей».

А ведь Путин неоднократно признавал, что Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана. И Затулин прекрасно об этом знает.

Создается интересная ситуация: хозяин говорит одно, шут, с ведома хозяина, говорит обратное.

В принципе, чем больше тявкающих не по теме «шавок», тем больше уверенности в том, что РМК не место на территории Азербайджана.

Во-первых, РМК уже давно себя дискредитировал многочисленными провокациями армян в зоне их «безответственности».

Во-вторых, как можно верить вылупившимся из одного «единоросского» яйца людям, которые говорят противоречащие друг другу слова?

Посудите сами. Выстроим алгоритм заявлений российских политиков.

Шаг первый: Путин говорит, что Карабах, согласно международному праву, часть Азербайджана.

Шаг второй: Затулин – соратник Путина по партии – поздравляет «арцах», тем самым, ставя под сомнение, слова президента России.

Шаг третий: Затулин считает, что его позиция может различаться от норм международного права, и это верно.

Во всем этом настолько противоречий, что вопрос нужно решать ребром. Господин Затулин не раз высказывал свое оскорбительное отношение к Азербайджану и нашему народу. Думается, что объявить его в розыск по линии Интерпола пощекотало бы ему нервы.

А вообще-то соратник Путина по партии напрасно ввязался в карабахский вопрос. Он был перспективным до 44-войны, а сегодня – полный пшик. Хотя, возможно, армяне задолжали Затулину определенную сумму за прежние заслуги. А Путин об этом знает?..

Фарид Теймурханлы