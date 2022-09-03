Женская сборная Азербайджана по волейболу сыграла сегодня в очередном матче отбора на чемпионат Европы. Соперницами наших спортсменок были словенские волейболистки.
Наша команда потерпела поражение со счетом 1:3.
Женская сборная Азербайджана по волейболу сыграла сегодня в очередном матче отбора на чемпионат Европы. Соперницами наших спортсменок были словенские волейболистки.
Наша команда потерпела поражение со счетом 1:3.
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