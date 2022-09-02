Госдеп США опубликовал 31 августа на сайте своего спецпроекта о политических дискуссиях Share America статью с заголовком «Лица кремлевской пропаганды: Маргарита Симоньян».

Автор статьи указал на то, что еще в юном возрасте Симоньян поняла необходимость продвижения линии Кремля для того, чтобы добиться успеха в российских государственных СМИ. Так, Симоньян продвигала интересы Кремля во время чеченской войны, в начале 2000-х и получила пост главы RT в возрасте 25 лет за лояльность к властям.

На данную публикацию, как уже ранее сообщал Minval.az, отреагировало посольство Российской Федерации в США.

Госдеп США пытается «очернить» российских журналистов за освещение международных событий, заявили в российской дипмиссии.

«Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий. То, что этим занялся Госдеп, — проявление трудноскрываемой ревности по поводу симпатии и доверия зарубежной общественности к работе российской прессы», — отметили в посольстве.

Так ли это или нет, читатель сможет определить сам, ознакомившись с содержанием американской статьи.

«Минвал» публикует статью Госдепа с незначительными изменениями.

Согласно автору, Маргарита Симоньян — одно из главных лиц пропаганды президента России Владимира Путина как на международном уровне, так и внутри России. Она умеет выдавать ложь за правду с улыбкой на лице.

Симоньян начала свою карьеру в финансируемых и контролируемых Кремлем СМИ в 2001 году в качестве журналиста Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В 2005-ом она стала главным редактором первого в России финансируемого государством англоязычного СМИ — RT, ранее известного как Russia Today. Она сохраняет свою позицию в RT, одновременно являясь главным редактором МИА «Россия сегодня», главным редактором ТВ-Новости и соучредителем Ассоциации развития международной журналистики. Несмотря на множество шляп, которые она носит, ее основная функция — верный пропагандист Кремля.

Жизнь лжи

«На протяжении всей своей карьеры Симоньян поддерживала программу Кремля, распространяя дезинформацию. Прежде чем стать главным редактором RT, Симоньян работала в кремлевском пуле журналистов, освещавших деятельность Путина. Она прославилась после сообщения о теракте в школе города Беслана (на Северном Кавказе) в 2004 году. YouTube-канал лидера российской оппозиции Алексея Навального, который в настоящее время находится за решеткой в колонии строгого режима по политически мотивированным приговорам, обвинил Симоньян в целенаправленной лжи, которая распространялась ею во время радиопередач в Беслане. Это делалось, чтобы служить приоритетам Кремля. Несмотря на то, что российские власти знали правду, Симоньян не упомянула о том, что террористы заявили, что отпустят заложников, если российские солдаты покинут Чечню, и умышленно занизила число заложников. Впоследствии Кремль вознаградил Симоньян, назначив ее главой первого в России финансируемого государством англоязычного СМИ RT», — пишет Share America.

В интервью 2012 года, посвященном работе RT во время вторжения России в Грузию в 2008 году, она заявила: «Министерство обороны находилось в состоянии войны с Грузией, а мы вели информационную войну и со всем западным миром». В интервью 2013 года она сказала: «Информационное оружие, конечно, применяется в критические моменты, а война — это всегда критический момент. И это война. Это такое же оружие, как и любое другое».

Издание пишет, что хотя Симоньян называет себя журналистом, она нагло поддерживала отмену запрета на цензуру СМИ в Конституции России, заявив, что «ни одна большая страна не может существовать без контроля над информацией». Несмотря на неодобрение ею так называемых западных ценностей, таких как уважение свободы слова и свободы выражения мнений, лозунг RT звучит так: «Больше вопросов» и пытается представить себя в качестве голоса несогласных.

Симоньян закрепила за собой славу плодовитого поставщика кремлевской дезинформации по мере дальнейшего вторжения России в Украину. До февраля 2022 года, как и другие кремлевские дезинформаторы, она отрицала, что Россия предпримет военные действия против Украины, утверждая, что «абсолютно убеждена, что Москва не собирается начинать войну, и этого не произойдет ни в коем случае».

«После полномасштабного вторжения России, 24 февраля, Симоньян усилила свою воинственную речь, дважды указав, что Россия может применить ядерное оружие. В июне 2022 года Симоньян намекнула, что Кремль желал глобального отсутствия продовольственной безопасности, заявив: «Вся наша надежда на голод». Она утверждала, что положительным результатом глобального голода станет снятие глобальных санкций с России. Кремль продолжает распространять дезинформацию о нехватке продовольствия, обвиняя в этом санкции, наложенные на Россию за ее войну против Украины. Хотя санкции США включают моменты, связанные с сельскохозяйственными, медицинскими и другими гуманитарными сделками», — говорится в статье.

Кремлевская дезинформация – семейное дело

Дезинформация и пропаганда Кремля — прибыльный бизнес, и не только для Симоньян. В 2020 году Навальный и его команда опубликовали состоящее из двух частей расследование коррупционных доходов Симоньян и ее семьи. Одно из расследований касалось мужа Симоньян Тиграна Кеосаяна, который также занимается дезинформацией и пропагандой.

С 2016 года Кеосаян ведет политико-комедийное телешоу «Международная пилорама с Тиграном Кеосаяном» в стиле американской ночной телевизионной политической комедии. Вместо того, чтобы высмеивать правительство, Кеосаян поддерживает его. По данным расследования Навального, Симоньян является худруком телепередачи.

«Кеосаян использует бюджетные средства для снятия своего шоу, а затем продает его государственному вещателю по завышенной цене. Gold Vision, студия Кеосаяна, продает НТВ каждую серию «Международной пилорамы» за 3,4 миллиона рублей. В среднем за 35 выпусков в год НТВ платит Gold Vision почти 120 миллионов рублей (около 2 миллионов долларов).

Кроме того, International Sawmill снимает свои выпуски на студиях финансируемого Кремлем RT, главредом которого является Маргарита Симоньян. Каждую неделю на International Sawmill работают около десяти штатных сотрудников RT. Большинство не получает оплату от студии Gold Vision за свою работу. Согласно расследованию Навального 2020 года, помимо использования государственных средств для производства телепрограммы, Кеосаян и Симонян получают прибыль выше рыночной стоимости от рекламы государственной авиакомпании «Аэрофлот».

Канада, Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против Симоняна и Кеосаяна за распространение кремлевской дезинформации о войне России против Украины. Казахстан запретил Кеосаяну въезд в страну из-за его предполагаемой угрозы суверенитету Казахстана», — пишет издание.

Рупор Кремля хорошо оплачивается

Расследование Навального 2020 года выявило и другие источники коррупционных доходов семьи Симонян-Кеосаянов. Один конкретный инцидент продемонстрировал сложность сети коррупции Симоняна-Кеосаяна:

В 2018 году Симоньян и ее муж написали и отсняли фильм «Крымский мост», который должен был вызвать национальную гордость за недавно построенный мост, соединяющий Россию с оккупированным ею Крымом. Фильм получил 100 миллионов рублей от государственной организации Фонд кино. Данный фильм был семейным делом Симонян-Кеосаянов, где Кеосаян был режиссером, а Симонян — сценаристом. Кроме того, брат Кеосаяна, две дочери, бывшая жена, племянник и жена племянника заработали значительные гонорары за участие в нем.

В общей сложности семья Симоньян-Кеосаянов заработала на фильме 45 миллионов рублей, и все из государственной казны. Это резко контрастировало с бюджетом всех актеров фильма, который составлял всего 10 миллионов рублей. Кинокритики и зрители негативно оценили фильм, и это был кассовый перебор.

Несмотря на разоблачающие расследования Навального, российское правительство до сих пор не возбудило уголовное дело в отношении этой пары. Похоже, за то, что Симоньян посвятила свою жизнь пропаганде Кремля, руководство продолжит оказывать ей финансовую поддержку.