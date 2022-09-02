Темой для обсуждения в социальной сети на этой неделе стала фраза депутата Милли Меджлиса Тахира Керимли о том, что он будет курить до тех пор, пока Азербайджан не вернет Ходжалы.

«Да, я говорил, что буду курить, пока Ходжалы не вернем. К сожалению, Ходжалы пока не возвращен. Там стоят российские миротворцы. В свое время Ходжалы был отнят у нас как раз при помощи 366-го мотострелкового российского полка. Иногда я даже забываю, что должен выкурить сигарету. У меня нет такого пристрастия к сигаретам, поэтому иногда забываю. Как только я вспоминаю о ней, то тут же закуриваю, потому что я верен своей клятве», — приводят его слова СМИ.

Можно было бы пройти мимо этого очередного глупого депутатского изречения. Нам не впервой слышать от части «народных избранников» идиотские фразы, которые они озвучивают с умным лицом, высказывая таким образом свое отношение к происходящему, и одновременно бросая тень на серьезных парламентариев, которые прилагают немало усилий для защиты интересов государства и общества, однако ж не выставляют себя на посмешище.

Но в данном случае поражает цинизм депутата. Он, сам того не понимая, превратил Ходжалы в шутку. Ходжалы, где было пролито много крови, где наши женщины, дети и старики стали жертвами геноцида. Ходжалы, при воспоминании о котором волосы от ужаса встают дыбом. Он превратил в шутку освобождение Карабаха, которое далось нам дорогой ценой – мы потеряли тысячи отцов, сынов и братьев. Тысячи азербайджанских мужчин стали инвалидами в результате 44-дневной Карабахской войны.

Нет, вы только посмотрите, на какие жертвы идет депутат — посягает на свое здоровье сигаретой, и все ради Ходжалы. Это ж какое самобичевание!

Надо было отправить его на передовую во время войны, чтобы он понял, что такое жертвовать, и в следующий раз не посмел бы так цинично рассуждать о возвращении захваченных территорий.

Пока Тахир Керимли сидел в своем мягком кожаном кресле, в теплом кабинете и курил во имя Ходжалы, азербайджанские мужчины проливали кровь на фронте, отвоевывая каждую пядь родной земли.

Такую глупость можно простить рядовому гражданину, от которого в этой жизни зависит разве что выбор времени сна и приема пищи. Но депутат Милли Меджлиса, получающий зарплату в размере семи тысяч манатов, должен следить за своими словами.

Рамелла Ибрагимхалилова