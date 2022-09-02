За сохранение санкций, введенных против России, даже при условии, что это будет сопряжено с ростом цен, перебоями в энергоснабжении и проблемами для экономики Германии, выступают 53% немцев, говорится в свежем соцопросе Deutschlandtrend.

Тогда как сразу после вторжения РФ в Украину в марте 2022 года, в поддержку санкций против Москвы высказывались 66% респондентов.

Больше всего сторонников санкций, судя по итогам опроса, среди избирателей партии «Союз-90/»зеленые» (90%), а меньше всего — среди электората правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ, около 10%).