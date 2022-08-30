TƏBİB распространил информацию о состоянии здоровья народного артиста Азербайджана Энвера Гасанова.

Согласно информации ведомства, народный артист Азербайджана Энвер Гасанов 28.08.2022 года был принят на стационарное лечение в медицинский центр «Хазар» с диагнозом бронхопневмония. После проведения предварительного обследования он был взят под врачебный контроль. В то же время, в медицинском учреждении “ Yeni Klinika ” планируется сделать компьютерную томографию грудной клетки в рамках дальнейшего обследования. Для перевода Э.Гасанова в одну из частных больниц у него взят тест на COVID-19, решение будет принято по его результатам.

Гасанов много лет страдает сахарным диабетом. Слухи в соцсетях сообщения о внутреннем кровотечении у артиста являются ложными.