Экс-президент США Дональд Трамп хвастался в кругу доверенных лиц, что знает пикантные подробности «любовной жизни» французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает издание Rolling Stone. Власти Франции осведомлены о высказываниях Трампа и теперь пытаются выяснить, о чем именно идет речь.

Само известие о его существовании вызвало переполох по обе стороны Атлантики. Слова Трампа о «шалостях», якобы присущих Макрону, о которых знают «не так много людей», только усилили тревогу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время недавних обысков Федерального бюро расследований (ФБР) в поместье четы Трамп в Мар-а-Лаго один из документов, которые изъяли агенты, был озаглавлен как «Информация касательно президента Франции». Однако пока неясно, имеют ли данные бумаги отношение к личной жизни Макрона.