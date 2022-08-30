В Ашхабаде, Туркменистан, начали запрещать людям собирать пластиковые бутылки. Городские власти считают, что это «позорит страну», сообщает «Хроника Туркменистана».

Отмечается, что из-за высокого уровня безработицы сбор пластиковых бутылок и их сдача за небольшую плату в пункты приема вторсырья был одним из немногих доступных малоимущим жителям Ашхабада способов заработка.

Так, очень часто в городе можно встретить людей с большими мешками, собирающих бутылки на улицах, в парках, на автобусных остановках и в мусорных баках.

Однако это не понравилась мэрии.

Теперь отловом сборщиков бутылок занимаются полицейские, которые дежурят у приемных пунктов. Как правило, задержанных людей предупреждают, что теперь собирать бутылки запрещено. Хотя, по словам сборщиков, были случаи, когда правоохранители штрафовали людей.

Полицейские объясняют, что теперь собирать и сдавать вторсырье имеют право только штатные уборщики улиц, числящиеся в ЖКХ. Многие из них и ранее брали с собой на работу мешки, в которые складывали найденные бутылки, чтобы затем сдать для дополнительного заработка. Но работают они только в будние дни в дневное время.

Люди от безысходности надеются на то, что запрет будет временным, так как их работа никому не мешает, дает возможность немного заработать, а город становится чище.