К публичным политикам и госчиновникам предъявляется много требований. И не на последнем месте — умение выбирать выражения, примеры и формулировки, словом, то, что на жаргоне именуется «цедить базар». Истина, казалось бы, общеизвестная. Но…

На днях украинский телеканал «1+1» транслировал в YouTube телемарафон. В нем принял участие Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, который, в числе прочего, взялся прокомментировать весьма острую тему — не снизят ли страны Европы поддержку Украины в условиях энергетического кризиса. Данилов заявил, что Украина платит очень высокую цену в войне с Россией и рассчитывает на поддержку союзников. А затем заявил дословно следующее: «Я точно знаю, что этого не сделает Великобритания, точно не предадут США, я очень бы хотел, чтобы не произошло так, что на дороге демократии станет какой-то газ. Это россияне могут так сделать: они так предали армян – Азербайджан зашел на ту территорию, которую считает своей, вы видите, что сегодня россияне предали Сирию, там происходят определенные процессы. Я очень не хочу, чтобы Европа с нами так поступила. Но думаю, этого не будет, потому что мир за этим наблюдает».

Заявление, мягко говоря, странное. Оставим в стороне, корректно ли обвинять Россию в «предательстве» Армении, если накануне и во время 44-дневной войны из РФ в Армению прилетали военно-транспортные самолёты с оружием, которое официально пытались выдать то за «стройматериалы», то за «гуманитарную помощь» и если в последнюю минуту именно Россия, договорившись о миротворческой операции, спасла Армению от окончательного разгрома. Просто что означает милая фраза «Азербайджан зашёл на ту территорию, которую считает своей»?

Как бы это еще не повод заявлять официальный протест по линии МИДа. Но заявление звучит по меньшей мере странно. Во-первых, смеем напомнить: территории, которые были освобождены в ходе 44-дневной войны, считают азербайджанскими не только в Баку. Это позиция мирового сообщества. Азербайджан признан ООН в границах, которые включают и Карабах, и Восточный Зангезур, и долину Араза. Во-вторых, официальный Киев неоднократно, четко и без обиняков высказывался в поддержку территориальной целостности Азербайджана — и накануне Отечественной войны, и во время боевых действий, и после. Только недавно, в выходные, посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский делился в соцсетях фотографиями из города Шуша.

Но как тогда понимать формулировку, которую позволил себе Данилов? Ту самую, которая входит в клинч и с признанными границами, и с официальной позицией властей Украины? «Плавать» в этом вопросе еще может позволить себе журналист, эксперт или эстрадная «звездочка», но вот от чиновников столь высокого ранга аудитория вправе ждать большей аккуратности в заявлениях. Особенно по таким чувствительным вопросам и на фоне такого партнёрства, которое существует сегодня между Баку и Киевом.

А.Шакур