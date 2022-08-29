Дети подожгли макет реактивной системы залпового огня «Град» в Воробьёвском районе Воронежской области. Об этом говорится в сообщении облправительства.

По данным чиновников, сегодня, 29 августа, двое детей в возрасте шести и семи лет забрались в боевую машину через отверстие под коробкой передач. Внутри дети начали играть с огнём, в результате чего в кабине загорелась обшивка сидений.

На место прибыли пожарные, которые потушили машину. Дети не пострадали. Районная администрация в скором времени планирует восстановить макет «Града».

