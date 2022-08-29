Зампред комитета Государственной думы по обороне, член партии «Единая Россия» Юрий Швыткин пожаловался в Следственный комитет России на московский клуб, в котором выступил певец Валерий Меладзе. Об этом сам депутат сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Наши военнослужащие защищают Родину, подвергая риску свои жизни, зачастую, жертвуя собой, в то время как многие артисты, высказывающиеся грязно в адрес нашей страны, возвращаются сюда и дают концерты. Считаю это крайне циничным. Переобувание в полете — это низко», — написал Швыткин.

По мнению единоросса, Меладзе «решил переиграть и вернуться с концертами как ни в чем не бывало». «Я уже направил депутатский запрос в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой дать правовую оценку действиям московского диско-клуба, который организовал выступление данного артиста, и принять меры в соответствии с действующим законодательством», — добавил Швыткин.

Депутат призвал россиян проявлять более активную гражданскую позицию и «не посещать представления, устраиваемые такими артистами».

